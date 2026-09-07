Mastantuono tre giorni fa su Grosso: "Ho scelto la Fiorentina anche per lui"
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Franco Mastantuono, fantasista argentino arrivato in questa sessione di mercato dal Real Madrid, pochi giorni fa ha concesso un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, parlando così di Fabio Grosso: "Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me". Dichiarazione che, appena 72 ore dopo, è stata resa vana dall'esonero improvviso di Fabio Grosso.
L'ex allenatore del Sassuolo è stato sollevato dall'incarico di tecnico della Fiorentina dopo appena 3 partite e 3 sconfitte. Ora al suo posto è pronto ad arrivare Paolo Vanoli per il secondo atto a Firenze.
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