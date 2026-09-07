Cagliari-Lecce, scontro decisivo in chiave salvezza: le formazioni ufficiali

Cagliari-Lecce, scontro decisivo in chiave salvezza: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

Si appresta a concludersi anche questo terzo turno di Serie A, con Cagliari-Lecce in programma alle 18:30, seguita alle 20:45 da Udinese-Lazio. Il Cagliari, dopo le ottime impressioni contro l'Inter, deve proseguire su questa strada. Dall'altra parte il Lecce, che deve rialzare la testa dopo la lezione di calcio subita dalla Roma di Gasperini nel proprio stadio. Queste le scelte ufficiale dei due tecnici:  

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Romano, Winks, Fazzini, Adopo, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Sherri, Radunovic, Felici, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Sulev, Sugamale, Grandu, Fadera, Massolin.

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Bleve, Penev, Dembelé, Ndaba, Siebert, Fatah, Fofana, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelman, Esteban, Jean, Gorter, Scott.