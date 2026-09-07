Pardo: "L'esonero è figlio di un feeling non trovato. Vanoli merita questa chance"

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Il giornalista e telecronista di DAZN, Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24 dell'esonero di Fabio Grosso e del ritorno di Paolo Vanoli: "Lo dico da prima del Frosinone. La campagna acquisti ha portato un grande entusiasmo a Firenze. È stato fatto un progetto più di medio periodo che di breve. Ci sono stati alcun debolezze, come la difesa, che non so se siano stati risolti. Ci vorrebbe un po' di pazienza. La scelta è stata presa anche per incompatibilità. L'inizio è stato molto negativo, ma rimane il fatto che questa ancora non è una squadra".

Cosa pensa del Vanoli-bis?

"Firenze è una città dove l'entusiasmo carica molto, ma al contrario è anche molto critica. L'esonero dopo tre giornate per me è figlio di un feeling non trovato. Se ci fosse stata unità di vedute, si sarebbe andati avanti. Al posto di Grosso arrica Vanoli che ha dimostrato di poter gestire quelle situazioni e che merita questa chance".