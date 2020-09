Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. L'ex obiettivo della Fiorentina è pronto a salutare la serie A per trasferirsi in Premier ma, come scrive il Messaggero Veneto, i due club sono ancora distanzi. L'Udinese infatti chiede, come ben sanno le società italiane che hanno provato a bussare alla porta di Pozzo, 40 milioni mentre il Leeds per ora si è fermato a 25 più bonus.