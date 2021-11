DE MARCHI, Il 4-3 al Milan premia le idee di Italiano

Intervenuto a TMW Radio, l'ex difensore e oggi procuratore Marco De Marchi si è così espresso sul successo della Fiorentina contro il Milan: "Il risultato premia la mentalità e la determinazione con cui Italiano sta tentando di trasferire le proprie idee. Nasce tutto da un errore del portiere ma poi hanno dato forza a tutti i cannoni che avevano. Il Milan invece ha mostrato che non demorde e non molla mai, può ripartire benissimo".

Che Vlahovic vede?

"Ha tutto per entrare nel podio dei grandi centravanti e lo sta dimostrando da tempo. Ha ancora margini per migliorare e doti straordinariamente importanti per poter ambire anche al gradino più alto. Ha ciò che serve per essere un top, peccato che la Fiorentina e l'Italia possano perderlo, ma con quella qualità lì sei per forza cercato dai migliori club d'Europa".