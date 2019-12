DE MAGISTRIS, Montella è sempre fermo in panchina

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, ha parlato così di Vincenzo Montella e del momento dei viola: "Le difficoltà partono dal ritardo sugli acquisti della scorsa estate. Io sono stato un allenatore per anni, penso che Montella sia in confusione e, per lui, non è facile gestire questo momento con quello che starà soffrendo. Commisso ha detto delle belle parole, ma le colpe sono dei calciatori che vanno in campo, da Cagliari in poi la squadra non corre ed è sulle gambe. Il Lecce ha una formazione che mi faceva ridere... Le neopromosse hanno concesso ai viola solo un punto. Conte e Simeone sono sempre agitati in panchina, perché Montella è sempre fermo?".