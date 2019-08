DE LIGT, Non mi aspettavo la panchina. Ora...

Matthijs de Ligt, uno degli acquisti più costosi di sempre della storia della Juventus, ieri è rimasto in panchina nella sfida vinta dai bianconeri al Tardini di Parma. Una scelta che ha sorpreso anche lo stesso giocatore, come dichiarato proprio da De Ligt al quotidiano olandese AD: "Non mi aspettavo di cominciare in panchina, avrei preferito giocatore. Ovviamente però rispetto la scelta del mister. Devo essere realistico, mi sto ambientando. Bonucci e Chiellini sono stati considerati a lungo come la miglior coppia difensiva al mondo. Dovrò conquistarmi il posto in questa stagione.