DE LA FUENTE, Vogliamo restare in alto. Gli infortuni...

FirenzeViola.it

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastan De La Fuente, ha parlato ai media ufficiali del club alla vigilia del match contro il Milan: "Dopo due buone prestazioni in cui non abbiamo segnato tanto raccogliendo un solo punto, il risultato diventa importante. Voglio una Fiorentina bella che faccia risultato, perché giochiamo in casa e perché pensiamo che essere nelle prime posizioni è qualcosa che ci siamo meritati. Vogliamo stare là, lottare per arrivare nel migliore dei modi nella seconda parte del campionato”.

Sugli avversari: "Con il Milan è sempre difficile perché vuole stare in alto come noi e ha un’allenatrice che alza il livello (Suzanne Bakker, ndr). Non penso che il Milan venga qui a chiudersi, ma noi conosciamo il nostro campo che ci permette di giocare bene il nostro gioco e mettere in campo la nostra idea. Sarà una partita nervosa ma come lo sono tutte, perché tutti vogliono fare punti. Noi siamo lì per cercare di fare più punti possibili, dimostriamo in casa di poter fare qualcosa in più”.

Sugli infortuni: “Nel bilancio di questo periodo, dove abbiamo perso tante calciatrici, non posso non mettere tutto questo. Essere secondi, a quattro punti dalla prima a lottare per il campionato con tutte queste defezioni, vuol dire che ho una squadra buona, non solo con le prime 11, ma chi entra può cambiare la partita”.