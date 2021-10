DE GIOVANNI, Ko a tavolino in caso di cori razzisti

intervenuto oggi per commentare i fatti avvenuti ieri, lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni ha parlato così degli insulti razzisti rivolti a Koulibaly, Anguissa e Osimhen: "Io tengo molto al Napoli, ma avrei preferito perdesse ma che non succedesse una cosa del genere come è successa a Koulibaly e gli altri. Questo non è più accettabile, mi vengono in mente due pensieri: il primo è che avrà pensato Duncan, che gioca per quella tifoseria; anche se sono pochi questi signori si fanno sentire ed occupano una parte dello stadio; il secondo argomento di riflessione è la mancanza totale di voler risolvere questo problema: faccio riferimento degli insulti a Vlahovic a Bergamo. Se tu dai la partita persa a tavolino ad una squadra la cui tifoseria fa offese del genere vi assicuro che sarebbe l'ultima volta che ci sarà un comportamento del genere. Di fronte alla possibilità di perdere una partita e di far finire uno spettacolo, sono certo che non volerebbe più una mosca. Queste norme esistono ma la Lega, per evitare di perdere soldi, non le mette in atto. Anche ieri ci sono stati cori di discrimanazione territoriali contro i napoletani. Sono cose che non possono consentite: allo stadio non si offende nè un popolo nè delle persone. Ripeto: le norme ci sono, solo che chi gestisce non è disposto ad attuarle. Il problema è questo: la gente sa che non sarà mai punita per questo, ecco perché non ci sarà fine a questo".