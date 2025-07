De Gea sprona Kean: "Stagione ottima ma non basta un anno buono, deve dare continuità"

Tra le domande di "Cronache di spogliatoio" al portiere della Fiorentina David De Gea c'è anche il rapporto con Moise Kean, visto che nella stagione passata sono stati i punti di riferimento e i più decisivi della squadra allenata da Raffaele Palladino. Il portiere spagnolo dà il suo consiglio al più giovane attaccante, con cui dice di avere un rapporto "molto buono", e da veterano lo sprona a non accontentarsi: " Ha fatto una stagione ottima, ma adesso per me deve fare un altro anno buono, e poi un altro ancora e così via.

Non basta un anno buono, deve proseguire così e dare continuità a ciò che ha fatto. Ha fatto numeri molto buoni, ma deve continuare così e dimostrare di poterlo fare nel tempo".