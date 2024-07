DE GEA, Non gioca una gara ufficiale da quasi 14 mesi

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Fiorentina sono in corso della valutazioni per quanto riguarda il ruolo del portiere e in queste ultime ore dalla Spagna hanno accostato il nome di David De Gea alla Fiorentina.

L'ormai ex estremo difensore del Manchester United, però, non gioca una partita ufficiale da ormai quasi quattordici mesi. L’ultima partita ufficiale giocata da David De Gea, infatti, è la finale di FA Cup persa con il suo Manchester United contro il City di Pep Guardiola, il 3 giugno 2023 allo stadio Wembley.

Durante questo periodo di stop il portiere spagnolo avrebbe però anche rifiutato l’Inter italiana, l’Inter Miami di David Beckham, il Newcastle e due club dell’Arabia Saudita, considerate da De Gea tutte proposte non adatte al suo profilo.