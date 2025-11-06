Mainz-Fiorentina, formazioni ufficiali: davanti Piccoli-Fazzini. Dal 1' Ndour e Pongracic

A quattro giorni dalla sconfitta in campionato contro il Lecce e due giorni dall'esonero di Stefano Pioli, questo pomeriggio la Fiorentina scenderà in campo alla Mewa Arena contro il Mainz. Il match, in programma alle ore 18:45, è valido per il terzo turno della fase a girone unico di Conference League. In attesa dell'ufficialità dell'arrivo di un nuovo allenatore (è sempre più vicino Paolo Vanoli) la squadra è stata affidata al tecnico della primavera Daniele Galloppa, questa sera in panchina contro i tedeschi. Come già annunciato in porta ci sarà Martinelli. Solo panchina per Comuzzo, con Pongracic che giocherà da terzo di difesa accanto a Marì e Ranieri. Dodo e Fortini agiranno sulle corsie esterne mentre Ndour, Nicolussi Caviglia e Sohm saranno i tre mediani. Davanti spazio alla coppia Fazzini-Piccoli. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. A disposizione: Rieß, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hallerbach, Veratschnig, Hanche-Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Kean, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Daniele Galloppa