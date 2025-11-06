Mainz-Fiorentina 0-1, Sohm sblocca la gara al 16': viola avanti in Germania

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:02Primo Piano
di Redazione FV

Al 16’ la Fiorentina si porta in vantaggio alla Mewa Arena con il primo gol ufficiale in maglia viola di Simon Sohm: ripartenza viola con lo scambio tra Piccoli e il centrocampista svizzero che entra in area centralmente sulla destra e colpisce sul primo palo fulminando l’estremo difensore del Mainz. Viola avanti 1-0 in Germania.