Mainz-Fiorentina 0-1, Sohm sblocca la gara al 16': viola avanti in Germania
FirenzeViola.it
Al 16’ la Fiorentina si porta in vantaggio alla Mewa Arena con il primo gol ufficiale in maglia viola di Simon Sohm: ripartenza viola con lo scambio tra Piccoli e il centrocampista svizzero che entra in area centralmente sulla destra e colpisce sul primo palo fulminando l’estremo difensore del Mainz. Viola avanti 1-0 in Germania.
