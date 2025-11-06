Live Mainz-Fiorentina 0-1, viola avanti all'intervallo: decisiva la rete di Sohm

vedi letture

--- INTERVALLO ---

45+2' - Finisce qui il primo tempo al Mewa Stadion. 0-1 il risultato all'intervallo, decisivo il gol al 16' di Sohm.

45' - Due minuti di recupero!!

42' - Torna a farsi vedere in avanti anche il Mainz con Kawasaki, Sieb e Weiper. La palla alla fine finisce dalle parti di Amiri che prova a calciare ma Ndour è bravo a deviare in corner.

39' - Grandissima occasione per il raddoppio gigliato sui piedi di Fortini. Contropiede orchestrato da Sohm e Dodo che va via sulla fascia destra e mette al centro per l'ex Empoli. Fazzini ha colpito a botta sicura ma Potulski con un intervento miracoloso devia in corner.

35' - Fase di stallo adesso del match con le due squadre che stanno combattendo nella zona centrale del campo con tanti errori tecnici da entrambe le parti.

27' - Problema per Maloney che subisce un colpo da Pongracic in uno scontro aereo. Il centrocampista americano è stato medicato a bordo campo e tornerà in campo.

24' - Sul calcio d'angolo seguente ci prova Ranieri di testa. Il capitano gigliato arriva sul secondo palo sulla spizzata di Fortini ma Zentner si fa trovare pronto.

22' - Grande contropiede della Fiorentina iniziato da Sohm e portato avanti da Ndour e Fortini. L'esterno classe 2006 serve in area Piccoli che colpisce in pieno il portiere tedesco Zentner.

19' - La Fiorentina prova subito a trovare il raddoppio. Questa volta Piccoli si mette in proprio e prova a calcia con il sinistro dal limite dell'area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Fiorentina in vantaggio grazie al gol di Sohm che punisce il Mainz per un errore del suo centrale Da Costa. Il numero 21 dei tedeschi rinvia un pallone sui piedi di Nicolussi Caviglia. L'ex Venezia serve al limite dell'area Piccoli che di prima serve l'assist per Sohm che di destro da dentro l'area batte sul primo palo Zentner.

16' - GOOOOOLLLLL!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!!!! SOHMMM!!!!

12' - Ancora pericoloso il Mainz. Questa volta fa tutto da solo Sieb che se ne va sulla sinistra a Pongracic e Dodo calcia da fondo campo. Palla che attraversa tutta l'area di rigore finendo poi sul fondo.

9' - Leggerezza in uscita di Pongracic e Fortini, la palla finisce sui piedi di Sieb dalla destra mette al centro per Weiper. Il centravanti del Mainz di testa schiaccia verso la porta ma trova la pronta risposta di Martinelli.

7' - Ritmi bassi in questo avvio di gara al Mewa Stadion. La Fiorentina sta prendendo in mano il pallino del gioco anche se non si è ancora resa pericolosa dalle parti di Zentner.

4' - Rischia tantissimo Potulski nella propria area di rigore sulla pressione di Ndour. Pressione però fallosa del classe 2004 e allora si riparte da un calcio di punizione in favore del Mainz.

1' - Si parte!! Primo possesso in favore dei viola.

18.43 - Mainz con la classica divisa biancorossa, la Fiorentina invece indossa il completo verdeacqua.

18.42 - Squadre in campo alla Mewa Arena. Saluto, sorteggio e poi il calcio d'inizio di Mainz-Fiorentina.

Nonostante le difficoltà in campionato, sia la Fiorentina che il Mainz in Conference League stanno veleggiando a punteggio pieno in vetta alla classifica. I viola hanno battuto Sigma Olomouc, 2-0 al Franchim, e Rapid Vienna, 3-0 in Austria, mentre i tedeschi hanno avuto la meglio di Omonia Nicosia (0-1) e Zrinjski Mostar (1-0)

Ci siamo, alle 18:45 la Fiorentina scenderà in campo alla Mewa Arena contro il Mainz in un match valido per il terzo turno della fase a girone unico di Conference League. Reduce dalla sconfitta di Lecce e dall'esonero di Stefano Pioli, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo di un nuovo allenatore, questa sera la squadra gigliata sarà affidata al tecnico della primavera Daniele Galloppa. Arbitro della gara sarà il belga Lawrence Visser, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. A disposizione: Rieß, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hallerbach, Veratschnig, Hanche-Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber. Allenatore: Bo Henriksen

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Kean, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Parisi. Allenatore: Daniele Galloppa