Fazzini: "Galloppa ci ha dato entusiasmo e serenità. Oggi dobbiamo ripartire"

Il trequartista della Fiorentina Jacopo Fazzini ha parlato ai microfoni di SkySport nel prepartita di Mainz-Fiorentina. Queste le sue parole riguardo a Daniele Galloppa: "Il mister ci ha dato tanto entusiasmo. E' stato subito positivo anche se non ha ovviamente in due giorni stravolto quello che già stavamo facendo. Ci ha dato tanta serenità e lo vogliamo dimostrare in campo".

Che umore si respira nello spogliatoio?

"Noi ci siamo parlati e ci siamo detti quello che non andava. Oggi dobbiamo ripartire, fare una bella partita e ripartire poi anche in campionato".

Giocare titolare in Europa è un'occasione importante per lei

"Giocare in Europa è sempre stimolante. E' una grande opportunità per tutti".