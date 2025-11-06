Mainz-Fiorentina 0-1, Piccoli si divora il raddoppio al 23' in contropiede

© foto di Federico De Luca 2025
Al 23’ la Fiorentina si divora il 2-0 con Piccoli al termine di un contropiede perfetto guidato da Fortini: azione che si sviluppa sulla sinistra con il classe 2006 che si va 50 metri di campo palla al piede e mette al centro - nel 3 vs 1 in favore dei viola - per l’ex Cagliari che al momento del tiro calcia addosso al portiere del Mainz. Errore grave della punta. 