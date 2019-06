DAN PETERSON, Commisso pronto per la A. Lavora...

Dan Peterson, allenatore di pallacanestro e commentatore televisivo statunitense ha parlato così a Sky: "Per un proprietario straniero prendere una squadra in Italia è difficile basta vedere Milan, Inter e Roma. Commisso però parla italiano, è molto aperto, conosce già il mondo del calcio ed è vaccinato, preparato per il calcio italiano. Per me lui è il più pronto a fare un buon lavoro in Serie A, il proprietario straniero più pronto. Lui è uno che non lavora con le promesse ma con il lavoro pancia a terra”.