DAMIANI, Italiano in viola? Non gli è andata male

Oscar Damiani, si è concesso a TMW per parlare anche del valzer degli allenatori: "Inzaghi dalla Lazio è andato all’Inter. Dallo Spezia Italiano invece si è trasferito alla Fiorentina. Non gli è certo andata male". Poi l'operatore di mercato si è soffermato sulla nazionale: "C’è grande armonia tra staff tecnico e squadra, l’ambiente in un torneo come questo è importante. Come è importante avere delle alternative durante la partita".