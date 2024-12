DALLA SPAGNA, Xavi in trattativa per la panchina del Milan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Voce clamorosa in arrivo dalla Spagna riportata dal quotidiano El Nacional. Secondo il media spagnolo, il Milan sarebbe in 'trattativa avanzata' con Xavi Hernandez, ex centrocampista ed ex allenatore del Barcellona. Dopo la fine del suo rapporto coi blaugrana la scorsa stagione, Xavi è attualmente senza squadra: al momento non arrivano conferme in merito, anche perché non è chiaro se l'idea sarebbe quella di puntare su di lui a stretto giro di posta in caso di allontanamento di Paulo Fonseca o se nel caso sarebbe una prospettiva per la prossima stagione.

Ma il club di Via Aldo Rossi si aspetta un rapido miglioramento dei risultati per non rischiare di compromettere anzitempo la stagione, soprattutto in campionato.