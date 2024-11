DALLA SPAGNA, L. Suarez seguito da ACF per l'attacco

FirenzeViola.it

Nome nuovo per l'attacco della Fiorentina in vista del futuro. Come riporta il portale Fichajes.net, il club viola avrebbe messo nel mirino Luis Suarez, attaccante colombiano dell'Almeria già autore di 9 gol e 2 assist in 14 partite in Serie B spagnola.

Il classe '97 è stato pagato solo 8 milioni di euro dal club spagnolo che a gennaio però potrebbe lasciarlo partire solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Questo nome è entrato nell'orbita della Fiorentina anche perché - scrive sempre il portale - l'Atletico Madrid vorrebbe riprovare a prendere Moise Kean e per questo avrebbe già bussato alla porta della società viola.