DALLA POLONIA, La Viola troppo piccola per Drago?

Continuano ad arrivare - stavolta direttamente dalla Polonia - conferme pesanti che il Borussia Dortmund sia sulle tracce del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski: secondo quanto riferisce il portale igol.pl, a fine anno il tecnico dei gialloneri Marco Rose sarà chiamato a fare una profonda pulizia della rosa a sua disposizione e negli avvicendamenti potrebbe rientrare anche l’attuale estremo difensore del BVB ovvero Roman Bürki: al suo posto infatti il tecnico avrebbe messo il mirino il numero 69 viola per il quale - afferma il sito - sarebbero già iniziati i primi colloqui anche se la trattativa si annuncia in salita in virtù dell’accordo fino al 2023 che lega il polacco alla Fiorentina. I viola però, anche in virtù del rendimento del portiere, potrebbero diventare a questo punto "troppo piccoli" per le ambizioni del classe '97, il quale potrebbe scegliere in estate di guardarsi attorno.