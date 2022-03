DALL'UK, Milenkovic-W. Ham, c'è già un ok verbale

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Giornata di totale libertà per la Fiorentina che oggi potrà godere di 24 di riposo in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per l'inizio della prossima settimana. Nel mirino c'è già la gara del 3 aprile contro l'Empoli ma... Giornata di totale libertà per la Fiorentina che oggi potrà godere di 24 di riposo in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per l'inizio della prossima settimana. Nel mirino c'è già la gara del 3 aprile contro l'Empoli ma... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi