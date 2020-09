DAL CS, Verso l'Inter: Pezzella da valutare. Amrabat...

Ultimi aggiornamenti che arrivano direttamente dall'allenamento odierna svolto al centro sportivo dalla squadra viola. La Fiorentina continua la propria preparazione alla gara di sabato contro l'Inter. Oggi i viola hanno lavorato prima in palestra e poi sul campo. Per quanto riguarda la possibile formazione che scenderà in campo a San Siro, a centrocampo ci dovrebbe essere Castrovilli affiancato da Bonaventura e Amrabat, pronto a esordire con la maglia gigliata. Ancora qualche dubbio invece per il capitano German Pezzella che anche oggi ha svolto un lavoro differenziato, lavorando parzialmente in gruppo. C'è comunque un cauto ottimismo sulle sue condizioni e sul fatto che possa essere parte della prossima gara.