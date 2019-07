EX VIOLA GERSON, GIOCARE NEL FLAMENGO IL SOGNO DI TUTTI Gerson potrebbe lasciare la Roma e sul brasiliano c'è il Flamengo. Il 22enne verdeoro, che nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, è sempre più vicino al ritorno in patria. In questa settimana i... Gerson potrebbe lasciare la Roma e sul brasiliano c'è il Flamengo. Il 22enne verdeoro, che nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, è sempre più vicino al ritorno in patria. In questa settimana i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 8 Luglio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi