DAINELLI, Viola? Significa tanto. Il mio compito...

Dario Dainelli, nuovo supervisore dell’area tecnica della società gigliata ha parlato così dell sua entra in società: “Sono molto contento ed entusiasta per questo nuovo inizio. Per me la maglia della Fiorentina significa tanto: da calciatore ho dei grandissimi ricordi, forse i migliori dal punto di vista della carriera. Questa è una nuova sfida per me. Sarò sempre presente con la squadra, a stretto contatto con loro, dovrò visionare il rapporto tra i compagni e lo staff. Inoltre sarò sempre in diretto contatto con Pradè e Antognoni. Ho fatto il viaggio per venire qua a Moena con Barone. È stata una piacevole scoperta perché è una persona alla mano. È stato un viaggio bello e costruttivo. Il più bel gol in maglia viola è stato nel 3-3 alla Juve quando giocavamo in casa”.