DA ROMA, Mandas piace in Premier, Christensen il sostituto?

In casa Lazio si stanno facendo diverse valutazioni per quanto riguarda la porta, perché se è vero che Provedel è il titolare designato di Baroni, le belle performance mostrate lo scorso anno da Mandas hanno spinto il giocatore a voler cercare più spazio, e i biancocelesti a capitalizzare dalla sua cessione. Sul portiere greco si sarebbero infatti posati gli occhi della Premier League, più precisamente di Wolverhampton e Southampton, che sarebbero disposte anche ad arrivare a 20 milioni per il classe 2001 prelevato appena un anno fa dall'Ofi Creta per 900mila euro.

In caso di addio di Mandas, per Lazio News sarebbero due i nomi principali sul taccuino del ds Fabiani per sostituirlo: il primo, il preferito, è Andrea Consigli, portiere d'esperienza che a Sassuolo è chiuso dalla permanenza in neroverde di Turati. Il secondo porta a Firenze ed è Oliver Christensen, ormai definitivamente fuori dai piani viola dopo l'arrivo in Toscana di De Gea e la sempre più probabile permanenza di Terracciano.