Da compagni ad avversari? Kouame e Sottil in campo in Empoli-Milan

Le ultime sulle probabili formazioni di Empoli-Milan riportate da TMW raccontano come potrebbero trovarsi avversari due giocatori che fino a qualche giorno fa erano compagni alla Fiorentina. Si tratta di Riccardo Sottil da una parte e Christian Kouame dall'altra: entrambi dovrebbero essere protagonisti della partita che si giocherà oggi alle ore 18 a Empoli, arbitra Pairetto.

D’Aversa sembra infatti intenzionato a valutare di inserire subito Kouame assieme a Colombo con Esposito che farebbe un passo indietro vista l'assenza di Fazzini. L'ivoriano arrivato in prestito secco dalla Fiorentina scalpita e almeno a partita in corso stasera esordirà con la sua nuova maglia. Lo stesso si può dire in casa Milan per Sottil che dovrebbe partire dal 1' al posto di Leao nello schieramento di Conceicao: visto il problema alla caviglia del portoghese, spazio allora all'esterno di proprietà della Fiorentina che il suo esordio lo ha fatto già in Coppa Italia nella vittoria contro la Roma.