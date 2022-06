D'AGOSTINO, Viola non punti su Amrabat regista

L'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino è intervenuto per parlare in particolare delle manovre relative al centrocampo viola: "Torreira e Amrabat sono due giocatori totalmente diversi. Torreira interpreta naturalmente quel ruolo, Amrabat invece si deve adattare. Amrabat è un centrocampista molto muscolare, eclettico, ma non lavora sulle letture. È molto istintivo e non ha i tempi di gioco del play. Una società ambiziosa come la Fiorentina deve andare alla ricerca di un calciatore adatto in regia, non metterci Amrabat. Può giocare in quel ruolo all’occorrenza per qualche gara, non di più. Anche con Prandelli e Iachini è stato provato lì ma non ha funzionato. Potrebbe essere una mezzala muscolare nel 4-3-3, in coppia con Bonaventura. Con Juric giocava uomo contro uomo e non doveva far giocare l’avversario, ed è per questo che ha fatto la sua miglior stagione".

Come sostituire Castrovilli? "Servirà un centrocampista dinamico e di qualità per permettergli di recuperare. Uno con 5-8 gol nelle gambe, alla Zielinski o alla Barella per intenderci. Zurkowski? In viola serve personalità, non basta la qualità. Con la Conference League servono almeno 20 giocatori quasi allo stesso livello perche la competizione è dura e logorante”.