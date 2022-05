CZACHOWSKI, Chiellini per Vlahovic? Perché ho riso

Intervistato da TMW, Piotr Czachowski, ex Udinese oggi commentatore televisivo polacco che si è reso protagonista di risate in diretta quando Allegri ha scelto di cambiare Vlahovic con Chiellini contro il Venezia, ha spiegato il perché della reazione: "Quando gioca la Juventus ci aspettiamo una partita molto bella, spettacolare. Purtroppo non succede da molti mesi, la Juventus gioca male. E quando gioca bene, come contro l'Inter, perde. Ma ciò che aveva colpito me e il io collega è: se giochi contro il Venezia ultimo in classifica come puoi pensare a difendere l'1-0? Scherzando ma allo stesso tempo neanche tanto ci siamo detti: magari adesso arriva a togliere Vlahovic per Chiellini. Sono passati 30 secondi ed è successo davvero. Non ci potevamo credere".