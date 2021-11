CUCCUREDDU, Viola possono lottare per l'Europa

L'ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, Antonello Cuccureddu, ha parlato così a due giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri e i viola: "Credo che la Fiorentina stia giocando bene ed abbia un grandissimo centravanti come Vlahovic che è nel mirino di tante big, anche straniere".

Che cosa ne pensa del momento che sta vivendo la Juventus?

"Non me l'aspettavo, ma succede. Se si va a vedere la classifica c'è da piangere, ma contro lo Zenit ho visto una squadra che è stata in campo in maniera diversa e migliore".

Anno scorso arrivò una vittoria per 3-0 della Fiorentina con Prandelli in panchina. Che ne pensa della scelta dell'ex tecnico viola di dimettersi?

"Quando arrivi a certi livelli stare in società che pretendono e con tifosi esigenti diventa stressante. Io non sono arrivato in A, ma lo capisco".

La Fiorentina lotterà per arrivare in Europa fino in fondo?

"Ha i requisiti per farlo. Davanti ci sono giocatori importanti e la squadra non mi dispiace. Secondo me se la può giocare".

Italiano l'ha stupita?

"Lo stress nei grandi club è diverso, le società sono diverse, ma se uno ha qualità e capacità si vede: è il suo caso".