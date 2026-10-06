Croazia-Spagna alle 20.45, solo panchina per Pongracic. Si gioca anche Inghilterra-Rep. Ceca
Alle 20.45 si giocano le quarte sfide del terzo raggruppamento della Nations League A, Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca. Per quanto riguarda le formazioni, nella Croazia solo panchina per il difensore della Fiornetina Marin Pongracic mentre il ct Bilic punta sull'inarrestabile Modric.
Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Jakic; Perisic, Vlasic, Kovacic; Matanovic. Ct: Slaven Bilic.
Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Le Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: Luis De La Fuente.
Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, GUehi, Hall; Anderson, Bellingham, Lewis-Skelly; Rogers, Kane, Eze. Ct. Tuchel
Repubblica Ceca (4-3-3): Hornicek; Coufal, Vitik, Hranak, Slama; Kral, Sulc, Sadilek; Ambros, Naderi, Lingr
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