La Spagna batte la Croazia in rimonta, Pongracic rimasto in panchina. Inghilterra ok

La Spagna vince in rimonta sulla Croazia che regge solo un tempo: 1-2 il risultato finale. La Croazia va in vantaggio al 17' grazie al colpo di testa di Perisic. Al 52' c'è un possibile rigore per la Spagna ma l'arbitro al Var non lo concede. Nella ripresa però gli spagnoli hanno alzato i giri e al 61' Merino perviene al pareggio. Lo stesso Merino, dopo l'espulsione di Perisic per doppia ammonizione all'80', a due minuti dalla fine completa la rimonta. Pongracic non ha trovato spazio ed è rimasto in panchina per tutta la gara.

Senza storia invece la gara tra l'Inghilterra e la Repubblica Ceca, con gli inglesi trascinati dalla doppietta di Kane che fissa il 3-0, dopo uno sfortunato autogol di Coufal. Non cambia quindi la classifica che vede la Spagna prima a 12 seguita dall'Inghilterra a 9 e la Croazia che resta terza a 3 punti davanti al fanalino di coda Repubblica Ceca a zero punti.