CRISCITO, Rifiutai la Fiorentina, tenevo troppo al Genoa

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, Domenico Criscito ha parlato del suo amore per la maglia del Genoa ed è tornato sull'interesse della Fiorentina che, come conferma lui stesso, si era interessata.

L'anno più bello vissuto con la maglia del Genoa?

"Sicuramente l'anno dell'Europa. Anche se quest'anno è stato veramente bello e pieno di emozioni però aver portato il Genoa in Europa da protagonista è stato un anno bellissimo. Quell'anno in casa perdemmo solo contro l'Inter di Mourinho".

Il suo amore per la maglia del Genoa lo dimostrò anche quell'inverno in cui c'era la Fiorentina?

"La Fiorentina aveva messo gli occhi su di me ma in quel momento, come altre volte, ho preferito il Genoa. Era un momento difficile e, da capitano, ci tenevo a chiudere la stagione a Genova. Ho rifiutato i viola dopo che la società aveva trovato l'accordo".