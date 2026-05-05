Criscitiello: "Alla Fiorentina va Grosso. E Paratici parla domani con Vanoli"

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Intervenuto nel podcast Aura Sport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello a proposito del domino di allenatori in vista dell'estate, ha detto: "La Lazio forse cambia con l'incastro Sarri con il Napoli. Mentre per la Fiorentina dovrebbe arrivare Grosso, anche se non ho informazioni dirette. Mi sa che domani Paratici parla con Vanoli. De Rossi alla Fiorentina? Detto che se va Grosso, De Rossi non può andare a Firenze. Ma secondo me è un grande allenatore e fuori dal campo gestisce i calciatori ma anche i media".