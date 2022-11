CRAGNO, Ci pensa l'Inter per giugno come vice Onana

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport non ci sarebbe solo l'ipotesi Fiorentina per Alessio Cragno. Per l'ex Cagliari si sarebbe interessata anche l'Inter come vice Onana. La cifra sarebbe accessibile, poco inferiore ai 4 milioni: ci sono dunque le premesse economiche per tentare l’affondo nella prossima estate, a patto che nessun altro club riesca a prendere Cragno già a gennaio. Lui vuole giocare, l’addio al Monza sembra ipotesi concreta e la Fiorentina riflette.