CR7, Shock: "Il test PCR per il Covid è una stronzata"

Uscita decisamente a vuoto per Cristiano Ronaldo. A corredo del post di qualche minuto fa in cui il portoghese diceva di sentirsi bene e in salute, infatti, il 7 della Juventus si è avventurato in un commento a dir poco evitabile e censurabile visto il momento ed il diffondersi della pandemia da Covid-19. "PCR IS BULLSHIT", ha scritto il portoghese. Tutto in maiuscolo, nel caso in cui il concetto non fosse abbastanza chiaro. Il Pcr a cui fa riferimento Ronaldo è il tampone tramite cui si rileva l'eventuale positività al Coronavirus, mentre "bullshit" è una parola che non ha particolare bisogno di interpretazioni: letteralmente, "cazzata" o "stronzata". Per la cronaca, Ronaldo su Instagram ha un pubblico potenziale di 241 milioni di follower.