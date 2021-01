COVID-19, Tegola Napoli: Osimhen positivo

Il primo giorno dell'anno riserva subito una spiacevole notizia per il Napoli: il calciatore Osimhen è risultato positivo al Coronavirus. Per fortuna, comunica il club stesso, sta bene e non è stato in contatto con il gruppo visto che il tampone è stato fatto al suo rientro dall'estero.

| La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021