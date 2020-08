COVID-19, Bollettino Italia: nuovi 320 casi e 4 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 254.235 persone (+320 rispetto a ieri, +0,1%; ieri +479) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.400 sono decedute (+4, di cui nessuno in Lombardia; ieri +4) e sono state dimesse 203.968 (+182, +0,1%; ieri +146). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.867 (+134, +0,9%; ieri +327); il conto sale a 254.235 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 810 (+23, +2,9%; ieri +23), di cui 58 in terapia intensiva (+2, +3,6%; ieri +1). Di seguito la tabella riassuntiva:

• Attualmente positivi: 14.867

• Deceduti: 35.400 (+4, +0,01%)

• Dimessi/Guariti: 203.968 (+182, +0,09%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (+2)

• Tamponi: 7.588.083 (+30.666)

Totale casi: 254.235 (+320, +0,13%)