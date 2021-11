COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 22 novembre

Sono 6.404 le persone risultate positive al Covid 19 nelle ultime 24 ore, 70 le vittime. Sono 267.570 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 487.109. Il tasso di positività è al 2,3%, in leggera salita rispetto al 2% di ieri. Sono invece 549 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 29 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.507, ovvero 162 in più rispetto a ieri.

• Attualmente positivi: 151.514

• Deceduti: 133.247 (+70)

• Dimessi/Guariti: 4.647.330 (+3.579)

• Ricoverati: 5.056 (+191)

• di cui in Terapia Intensiva: 549 (+29)

• Tamponi: 114.767.310 (+267.570)

Totale casi: 4.932.091 (+6.404, +0,13%)