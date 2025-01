COVERCIANO, Maggio e Brighi tra i nuovi tecnici Uefa A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori abilitati UEFA A. Con il superamento degli esami finali, gli allievi hanno così conseguito la seconda massima qualifica per un tecnico; con questa abilitazione potranno guidare tutte le squadre giovanili (incluse le Primavera) e tutte le squadre femminili (comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A). La qualifica UEFA A consente inoltre di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa e di essere tesserati come allenatori in seconda in Serie A e Serie B maschile.

Alla luce degli esami sostenuti nei giorni scorsi a Coverciano, il migliore del corso è risultato essere Filippo D’alesio; da segnalare inoltre le prove finali di Andrea Bianchi, Mattia Giacobone, Giuseppe Misso, Marouane Sirajeddine e Martino Sofia.

Tra i nuovi allenatori UEFA A figurano anche gli attuali assistenti tecnici nello staff guidato da Nunziata in Under 21, ovvero Matteo Brighi e Christian Maggio. Durante la loro carriera da calciatori, Brighi è stato campione europeo – sempre a livello under 21 – nel 2004, mentre Maggio è stato vice campione europeo nel 2012 con la maglia azzurra della Nazionale maggiore.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi tecnici UEFA A:

Marco Alboni, Andrea Aletti, Alessio Aliboni, Alberto Amoroso, Alberto Baù, Luca Bellini, Andrea Bianchi, Matteo Brighi, Luca Ceccarelli, Pasquale Cerrato, Samuele Costanzo, Roberto Cretaz, Filippo D’alesio, Michele De Feudis, Vito Di Bari, Piero Di Renzo, Alessandro Ferrero, Mattia Giacobone, Luigi Giorgi, Giorgio La Vista, Christian Maggio, Maximiliano Magliulo, Giuseppe Misso, Davide Montanarelli, Mattia Orlandini, Alberto Ortolani, Luca Pirini, Gianluca Polistina, Gabriele Raspelli, Andrea Rizzolo, Alessio Rubicini, Marouane Sirajeddine, Martino Sofia, Mariano Stendardo, Giacomo Toninato e Moreno Visentin Bonomo.