CORREA, Non mi aspettavo questa convocazione

Sarà quindi Angel Correa il sostituto di Nico Gonzalez al Mondiale in Qatar. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha raccontato le sue emozioni per la convocazione ai media argentini al momento della sua partenza: "Non mi aspettavo questa convocazione, la chiamata di Scaloni mi ha preso alla sprovvista. Vado in Qatar con un entusiasmo enorme, la notizia mi ha reso veramente felice. Giocare un Mondiale è la cosa più bella che ci sia".