CORONAVIRUS, Piacenza sospende attività giovanile. LND...

Sale l'allarme del Coronavirus anche in Italia e condiziona anche il calcio. Come riportato da SportPiacenza.it il Piacenza Calcio ha deciso di sospendere l’attività odierna di allenamento delle giovanili con anche la possibilità di un rinvio delle rispettive gare di campionato. La decisione del Piacenza è stata presa perché il club biancorosso attinge dal bacino di Codogno e Castiglione D’Adda un cospicuo numero di ragazzi del proprio settore giovanile e per organizzare gli allenamenti si dovrebbero muovere numerose persone mentre le autorità consigliano di rimanere in casa in quella zona.

Contemporaneamente la Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia ha reso noto di aver rinviato 40 partite in programma fra domani e domenica "a causa - si legge nella nota ufficiale - della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio".