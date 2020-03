CORONAVIRUS, Non solo calcio: tutte le ultime

Da oggi, la nostra testata giornalistica vi informerà alcuni appunttamenti quotidiani con tutte le notizie extra calcio che riguardano l'allarme Coronavirus, soprattutto con un occhio rivolto agli altri sport. Qui sotto è possibie trovare tutte le ultime notizie sportive e non, legate al Covid-19:

TOSCANA - Duemila assunzioni a tempo indeterminato di infermieri e Oss (operatori socio sanitari) entro una decina di giorni. E pronte anche le graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di 670 medici specialisti. La Toscana si prepara a un futuro incremento dei bisogni sanitari per far fronte all'attuale emergenza coronavirus, forte delle trecento graduatorie messe a disposizione da Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale), e in particolare delle due graduatorie di infermieri e Oss che contano al loro interno alcune migliaia di professionisti. E' stato avviato un piano di assunzioni di personale sanitario, puntando su contratti a tempo indeterminato (2.000 quelli previsti complessivamente), in modo da creare nel contempo una solida base di professionalità per il futuro. A scriverlo è La Repubblica.it.

OLIMPIADI - La possibilità di un rinvio dei Giochi Olimpici che dovrebbero andare in scena questa estate a Tokio dal 24 luglio al 9 agosto è più di un'ipotesi. L'ha ammesso, ai taccuini del 'Wall Streey Journal', Haruyuki Takahashi, uno dei 25 membri del Comitato Organizzatore: "Non credo che i Giochi possano essere cancellati - ha detto -. Se necessario, prenderemo in considerazione un rinvio. Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) avrebbe troppi problemi in caso di cancellazione del'evento, soprattutto a causa dei diritti di trasmissione televisiva firmati dalle reti statunitensi. Dovesse materializzarsi il rinvio, sarebbe di uno o due anni".

POLITICA - “Abbiamo chiesto la chiusura di tutto”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni del tg di La7, all’unisono con il collega piemontese Cirio, ribadisce, dopo la conferenza stampa del premier Conte, che dal Pirellone è stata avanzata una richiesta formale per inasprire le misure restrittive già allargate a tutta l’Italia. Il governatore lombardo, in particolare, ha chiesto che rimangano aperte soltanto le attività essenziali, con la chiusura forzata di tutte le altre attività pubbliche o private. Il numero dei contagiati, ha spiegato Fontana, è ulteriormente salito in Lombardia.

Primo caso di contagio da Coronavirus in Parlamento. Si tratta, riferisce corriere.it, del deputato Claudio Pedrazzini, ex Forza Italia, oggi confluito nel Gruppo Misto. Lodigiano, ha tranquillizzato le agenzie sulle sue condizioni: “Sto bene, ho solo qualche linea di febbre e qualche colpo di tosse”. Gli onorevoli seduti nei banchi vicini, riferisce corriere.it, sono stati posti sotto monitoraggio.

LUTTO - Gravissimo lutto per l'ex tecnico del Bari Giovanni Cornacchini, che ieri, ha perso la mamma, Giannina Sanchioni. Come riporta bari.iamcalcio.it, la signora Sanchioni è venuta a mancare all'età di 82 anni, dopo essere risultata positiva al Coronavirus lo scorso 26 febbraio; malattia probabilmente contratta dopo la visita di un nipote di Milano.

FORMULA 1 - L'Allarme Coronavirus raggiungere anche la classe regina dell'automobilismo, la Formula 1: Due membri del Team Haas e uno della McLaren, presenti a Melbourne per il primo GP della stagione in programma domenica, sono infatti in auto-isolamento. I tre hanno manifestato sintomi influenzali e sono stati precauzionalmente messi in quarantena. Gli esiti del tampone per verificare l'eventuale positività al virus sono attesi fra 3-5 giorni.

ESTERO - Il Ministro della Salute inglese, Nadine Dorries, è risultato positivo al test del Coronavirus. Lo riportano i media inglesi stamattina. La stessa Dorries ha dichiarato di essere già in auto-isolamento a casa. Il Dipartimento della Salute ha dichiarato che la Dorries ha manifestato i primi sintomi giovedì scorso, lo stesso giorno in cui ha partecipato a un evento tenuto dal Primo Ministro. Allo stato attuale, riporta la BBC, il Regno Unito conta un totale di 382 casi e sei decessi.

CICLISMO - L'ombra del Coronavirus sulla Parigi-Nizza 2020. La Gazzetta dello Sport parla di voci sempre più insistenti sulla paura della presenza di casi di Coronavirus in gruppo, non dichiarati. Una eventualità che spaventa e non poco, visto che metterebbe a repentaglio la salute di tutti: corridori, staff, media, organizzatori.

Nuovo caso di contagio da Coronavirus nel ciclismo. Dmitry Strakhov, ciclista del team Gazprom-RusVelo che ha partecipato al Tour degli Emirati Arabi Uniti, è stato trovato positivo dopo l’ultimo test. Il ciclista è al momento in ospedale ad Abu Dhabi, mentre il resto della sua squadra è stato messo in quarantena in albergo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Strakhov via Instagram.