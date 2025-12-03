Coppa Italia: tutto facile per l'Inter, 5-1 al Venezia con doppietta di Thuram

L’Inter conquista con autorità i quarti di finale di Coppa Italia travolgendo il Venezia 5-1 in una gara dominata dai nerazzurri. La squadra di Chivu, nonostante il largo turnover iniziale – con Josep Martinez al posto di Sommer, Diouf per l’infortunato Dumfries, Carlos Augusto per Dimarco e l’inedita coppia offensiva Esposito-Thuram – parte con qualche difficoltà, lasciando ai lagunari il controllo del gioco nei primi 15 minuti senza però correre veri pericoli. Alla prima accelerazione, i nerazzurri sbloccano il match: al 18’ Frattesi penetra centralmente e serve Diouf, che firma il suo primo gol in Italia. Due minuti dopo arriva il raddoppio con un destro all’incrocio di Pio Esposito, mentre al 27’ Thuram cala il tris sfruttando una rapida verticalizzazione di Zielinski. In mezz’ora l’Inter ribalta un avvio complicato e indirizza la partita, trasformando il resto del match in una lunga esibizione.

La ripresa ricalca il copione del primo tempo: al 48’ Thuram, servito da un cross impeccabile di Frattesi, trova di testa il 4-0 e completa la sua doppietta. Il Venezia accorcia grazie a un tiro di Sagrado deviato da Carlos Augusto, ma è solo una parentesi. L’Inter resta padrona del campo e chiude i conti con il 5-1 firmato da Bonny, autore di un potente destro dal limite dopo una sponda di Mkhitaryan. Prestazione brillante e cinica dei nerazzurri, applauditi dal Meazza e meritatamente qualificati ai quarti.