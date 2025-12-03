Da domani i biglietti per Losanna-Fiorentina: le info per chi vorrà andare in Svizzera
Da domani saranno disponibili i biglietti per i tifosi viola che vorranno seguire la Fiorentina in trasferta a Losanna, nell'ultima giornata di Conference League. A comunicarlo è la stessa società, tramite i suoi canali ufficiali, dopo aver già messo in vendita i tagliandi per la gara con la Dinamo Kiev di giovedì prossimo. Al turno successivo la squadra di Vanoli andrà proprio in Svizzera, queste le info per chi vorrà seguire la gara in loco:
"ACF Fiorentina comunica che, da Giovedì 04/12/2025 ore 10:00 e fino a Giovedì 11/12/25 ore 12:00, saranno disponibili i biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per la sesta giornata della League Phase di UEFA Conference League 2025/26, in programma allo Stade de la Tuilière di Losanna (Svizzera), Giovedì 18/12/2025 ore 21:00 CET.
I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 21.50 (compresa prevendita).
CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA:
PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26
Dalle ore 10.00 del 04/12/2025 fino alle ore 15.00 del 05/12/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM CARD (FASE ATTIVA SOLO IN CASO DI BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI)
Dalle ore 15.01 del 05/12/2025, qualora siano ancora disponibili tagliandi, alle ore 12.00 del 11/12/2025, oppure fino al termine della disponibilità degli stessi, fase dedicata a tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM CARD, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che NON garantisce, di per sé, l'accesso allo Stade de la Tuilière di Losanna (Svizzera)
Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per mail all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, entro il 17/12/2025, dall’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it.
Per l’acquisto è necessario essere possessore della InViola Premium Card valida ed inserire in fase di compilazione i propri dati anagrafici come riportati sulla tessera.
Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione.
Eventuali tessere sottoscritte da cittadini nati e/o residenti nella nazione di provenienza della squadra ospitante, non saranno attive per l’acquisto dei biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati