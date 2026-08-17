Inchiesta sulla nomina di Malagò: può saltare insieme a Mancini

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L’inchiesta avviata dalla procura federale del Coni, su iniziativa di Renato Miele, sulla possibile candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc potrebbe avere conseguenze anche su altre nomine. A riportarlo è La Stampa, che scrive come tra le posizioni che potrebbero essere coinvolte ci sarebbe anche quella di Roberto Mancini, la cui nomina come commissario tecnico della Nazionale era stata proposta e successivamente avallata dallo stesso Malago'.

Il nodo del tesseramento

Il presidente della Figc, eletto il 22 giugno con il 69% dei voti, contro il 29% ottenuto da Giancarlo Abete, potrebbe non essere risultato regolarmente tesserato al momento della presentazione della candidatura. Un requisito che, secondo l’articolo 29, comma 1, dello Statuto federale, sarebbe necessario per poter concorrere alla presidenza. L’indagine è nata in seguito al ricorso presentato da Renato Miele, avvocato ed ex calciatore della Lazio, che aveva provato a candidarsi alla guida della Federazione senza però ottenere il numero di sostegni richiesto.