Coppa Italia: il Cagliari cala il poker con il Frosinone e vola agli ottavi

Redazione FV

E' il Cagliari la prima squadra a qualifcarsi agli ottavi attraverso le gare dei sedicesimi: alla Domus Arena ha infatti battuto il Frosinone 4-1. Dopo il rigore di Gaetano già al 2' minuto di gioco, i ciociari guidati da Alvini sono stati bravi a riaddrizzare la gara con Vergani al 36' ma nella ripresa si sono arresi al maggior tasso tecnico dei sardi. A segno infatti Borrelli (67'), Felici (80', nella foto) e Cavuoti (85') che hanno così fissato il risultato sul 4-1. Agli ottavi il Cagliari incontrerà il Napoli.