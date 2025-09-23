Fabbri: "Ecco come ho scoperto il 2-1 del Como. Poco intelligente contestare ora la squadra"

Leonardo Fabbri, pesista italiano reduce da una medaglia di bronzo vinta ai Mondiali di Atletica di Tokyo e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'ultima gara persa dai viola contro il Como, rivelando anche un aneddoto sul gol di Addai: “Lasciamo perdere il tema Fiorentina… sono atterrato che era l’86esimo, ho detto ‘vai, accendo la partita’ non sapevo nemmeno quale fosse il risultato ed ho visto 1-1. Ho pensato, con 6 minuti più recupero, magari… Non sapevo come stesse andando, poi guardando gli highlights ho visto che la Fiorentina era stata presa a pallonate. Una volta alzato dall’aereo ecco che sento il telecronista gridare: ‘Addai, Addai!”. “Onestamente non sapevo chi fosse, ho sperato fosse uno della Fiorentina Primavera appena entrato, ma non mi sembrava ci fosse un ragazzo chiamato così.

Quando ho scoperto chi era ho spento subito. Una partenza difficile, ma mi sembra poco intelligente contestare la squadra dopo così poche partite, anche se è giusto non essere contenti vedendo i risultati”.