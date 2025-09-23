Coppa Italia, al via il programma dei sedicesimi con Cagliari-Frosinone alle 17

Coppa Italia, al via il programma dei sedicesimi con Cagliari-Frosinone alle 17FirenzeViola.it
Oggi alle 16:58News
di Redazione FV

Alle 17 al via il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, con Cagliari-Frosinone, prima delle quattro gare di oggi. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Idrissi; Cavuoti, Mazzitelli, Rog; Gaetano; Borrelli, Kilicsoy. A disposizione: Caprile, Sarno, Palestra, Adopo, Deiola, Rodriguez, Prati, Felici, Di Pardo, Belotti, Liteta, Pavoletti, Franke, Grandu, Esposito. Allenatore Pisacane

Frosinone (4-2-3-1): Pisseri; J. Oyono, Cittadini, J. Gelli, Bracaglia; Chichella, Ndow; Kvernadze, Grosso, Masciangelo; Vergani. A disposizione: Lolic, Palmisani, Calvani, Koutsoupias, Calò, Obleac, Raychev, Cichero, Colley, Toci, Dixon. Allenatore Alvini