La Bosnia chiama ancora Dzeko e Kospo: le scelte del Ct Barbarez

Il commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale che vedranno i bosniaci affrontare prima Cipro e poi Malta. Nell’elenco figurano il giovane difensore della Fiorentina Eman Kospo e il capitano della Bosnia Edin Dzeko reduce dai 3 gol segnati nelle ultime partite della sua Nazionale. 