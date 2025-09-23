La Bosnia chiama ancora Dzeko e Kospo: le scelte del Ct Barbarez
Il commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez, ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale che vedranno i bosniaci affrontare prima Cipro e poi Malta. Nell’elenco figurano il giovane difensore della Fiorentina Eman Kospo e il capitano della Bosnia Edin Dzeko reduce dai 3 gol segnati nelle ultime partite della sua Nazionale.
Sergej Barbarez announces squad for October FIFA World Cup Qualifier against Cyprus and Friendly against Malta. pic.twitter.com/2gZaXnZvdG— Bosnian Football (@BosniaNTBall) September 22, 2025
